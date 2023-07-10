В Москве построят комплекс по производству уборочной техники

На участке промзоны №37 «Очаково» на западе Москвы построят комплекс по производству уборочной техники, столярных изделий и малых архитектурных форм площадью 25 тыс. кв. м.

Об этом пишет «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на сообщение Москомстройинвеста.

Уточняется, что высота комплекса не превысит 45 м.

Инвестором проекта стала ООО «Вента».