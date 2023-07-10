Новые лифты начали устанавливать в надземных переходах на МКАД
В надземных переходах на МКАД начали установку новых лифтов. Всего в 2023 году будет установлено 10 подъемников на пяти сооружениях, которые начнут работу уже в четвертом квартале года. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, оборудование надземных пешеходных переходов лифтовыми кабинами является важной частью программы по созданию в городе безбарьерной среды.
— Специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают новое лифтовое оборудование в существующие шахты, которые дополнительно утепляют, обеспечивают энергоснабжением и вентиляцией, — отметил Петр Бирюков.
Нижние посадочные площадки лифтов оборудуют электроподогревом, а внутри кабин и на этажах сооружений установят видеонаблюдение. За работой подъемников будут круглосуточно следить диспетчеры, а в случае, если произойдет нештатная ситуация, на место происшествия оперативно приедет дежурная бригада, передает официальный сайт мэра Москвы.
На востоке столицы в районе Гольяново наполовину завершено строительство нового цеха лифтостроительного завода МЭЛ.