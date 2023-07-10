Новые лифты начали устанавливать в надземных переходах на МКАД

В надземных переходах на МКАД начали установку новых лифтов. Всего в 2023 году будет установлено 10 подъемников на пяти сооружениях, которые начнут работу уже в четвертом квартале года. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.