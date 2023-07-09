Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку ко Дню Российской почты
Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку ко Дню Российской почты, включающий документы о работе почтальонов. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что экспозиция состоит из снимков, сделанных в период с 1920-х по 1980-е года. Их авторами стали Борис Вдовенко, Борис Ярославцев, Давид Минскер, Василий Егоров, Борис Трепетов, Михаил Озерский, Виктор Ахломов и Яков Берлинер и другие фотографы.
Фотографии периода Великой Отечественной войны рассказывают о семьях, чьи близкие ушли на фронт, и о солдатах, получающих письма от близких. Кроме того, экспозиция посвящена повседневным обязанностям почтальонов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Музей Победы подготовил для гостей киноклуба «Поклонка» четыре новых фильма в июле. В программе заявлены лента шотландского режиссера Шарлотты Уэллс «Солнце мое», фильм «Король-львенок», комедия «Мама мафия» и сиквел «14+ Продолжение». Бесплатные показы будут проходить каждый четверг месяца.