Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку ко Дню Российской почты, включающий документы о работе почтальонов. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщили в пресс-службе организации.

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Отмечается, что экспозиция состоит из снимков, сделанных в период с 1920-х по 1980-е года. Их авторами стали Борис Вдовенко, Борис Ярославцев, Давид Минскер, Василий Егоров, Борис Трепетов, Михаил Озерский, Виктор Ахломов и Яков Берлинер и другие фотографы.

Фотографии периода Великой Отечественной войны рассказывают о семьях, чьи близкие ушли на фронт, и о солдатах, получающих письма от близких. Кроме того, экспозиция посвящена повседневным обязанностям почтальонов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.