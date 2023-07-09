Огромная очередь к посольству Узбекистана в Москве попала на видео

К избирательному участку в посольстве Узбекистана в центре Москвы выстроилась огромная очередь. Видео, сделанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах граждане Узбекистана, проживающие в Москве, пришли проголосовать за своего кандидата на выборах президента на избирательный участок в посольстве республики на улице Якиманке.

Как сообщает РИА Новости, досрочные выборы президента проходят в Узбекистане в воскресенье, 9 июля. Действующий глава республики Шавкат Мирзиеев может вновь баллотироваться на этот пост.