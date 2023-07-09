Москвичам пообещали самое холодное 12 июля за последние 75 лет

Среда, 12 июля может стать самым холодным днем в Центральной России за последние 75 лет. Такой прогноз погоды публикует Центр погоды «Фобос».

Метеорологи отмечают, что на следующей неделе лето сменится «настоящим осенним холодом» и жители Центральной России «окажутся в арктическом мешке».

Неделя начнется с +17…+22, но уже во вторник днем будет не выше +14…+19. Еще холоднее станет в среду. Днем +11..+16, а ночью минимальная температура составит +6…+11. Это соответствует климатической норме сентября.

«Такие похолодания случаются не чаще 1 раза в 15 лет! Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет»! – сообщают синоптики.

За 75 лет в этот день в Москве уже фиксировались температуры от +13,6 до +15,6 градусов. Холодное июльское лето наблюдалось в 1968, 1980, 1986 и 2019 году.

В 2023 году в столице ожидается всего +13…+15.