В Москве в "Аптекарском огороде" проведут выставки лилий

"15 и 16 июля в центре внимания - азиатские гибриды лилий! Надежные и жизнестойкие сорта отечественной селекции ВНИИС имени Мичурина, созданные отечественными гибридизаторами под руководством с М. Ф. Киреевой. Они прекрасно впишутся в любой садовый дизайн, займут достойное место как растение заднего плана и при оформлении зоны патио. Никого не оставят равнодушными бордюрные азиатские гибриды зарубежной селекции, удивительные сочетания - контрастность и симметрия в окраски лепестков, их причудливая форма, отсутствие пыльцы", - рассказали в саду.