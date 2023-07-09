Столичный центр откроет набор волонтеров на МУФ-2023

Ресурсный центр "Мосволонтер" откроет набор добровольцев на Московский урбанистический форум (МУФ). Об этом сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

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"С 2016 года Московский урбанистический форум поддержали более 1,5 тысячи добровольцев. В этом сезоне география помощи на форуме впервые вышла за пределы одной площадки, и всего для проведения форума необходимо включение более трех тысяч волонтеров", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Стать волонтерами форума могут коммуникабельные и доброжелательные граждане в возрасте от 14 лет. Они должны будут помогать организаторам не менее пяти дней в течение всего форума.

На мероприятии волонтерам предстоит аккредитовывать участников и гостей, помогать с информированием и навигацией. Добровольцы со знанием иностранных языков получат возможность сопровождать зарубежных спикеров.

Порядка 1,5 тысячи добровольцев потребуются на площадке МУФ в "Лужниках", еще 1,7 тысячи – в парке "Зарядье". Всем добровольцам выдадут брендированную экипировку, а после завершения мероприятия – благодарственные письма от организаторов.

Ознакомиться с подробной информацией о наборе можно на сайте центра "Мосволонтер". Форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября.