Выставка фотографий Рахманова откроется в Музее Москвы 28 июля

Музей Москвы приглашает жителей и гостей столицы посетить выставку "Николай Рахманов. Цвет московской фотографии", открытие которой состоится 28 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Николай Рахманов – классик советской фотографии и фотожурналист. В экспозицию, посвященную памяти мастера, войдут более 200 снимков: футуристические виды столичной архитектуры, панорамы города, кремлевские кадры и другие.

Фотовыставка будет открыта для всех желающих с 11:00 до 21:00 6 ноября. Посетить ее можно по заранее приобретенным билетам. Музей располагается по адресу: Зубовский бульвар, дом 2.