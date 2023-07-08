Назван адрес дома-сейфа в Москве

Адрес дома-сейфа в столице назвали в Telegram-канале «Интересные прогулки по Москве ». Его построили в Настасьинском переулке, 3, в центре города в 1916 году.

Такое название здание получило из-за связи с деньгами и материальными ценностями. Сообщается, что в него свозили все ценности, которые конфисковывали у дворян и промышленников после революции 1917 года, а на вырученные с них при продаже за границу деньги восстанавливали страну после гражданской войны.