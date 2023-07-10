В Москве благотворительную ярмарку "Город неравнодушных" посетили более 10 тыс. человек

Свыше 10 тыс. человек посетили благотворительную ярмарку "Город неравнодушных" в саду имени Баумана в Москве за выходные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

"В саду имени Баумана в Москве 8 и 9 июля прошла благотворительная ярмарка, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. В ней приняли участие свыше 30 благотворительных организаций города. <…> Ярмарка "Город неравнодушных" привлекла свыше 10 тыс. горожан. Ее организатором выступил "Центр внимания" - проект комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, созданный для развития благотворительности в столице", - сказали в пресс-службе.

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По словам председателя комитета Екатерины Драгуновой, жители Москвы приняли участие в различных активностях, помогали фондам и познакомились с животными. Посетители пожертвовали благотворительным организациям более 500 тыс. рублей во время работы ярмарки, а восемь кошек и собак из фондов защиты животных обрели новые семьи - их забрали москвичи домой прямо с ярмарки.

На территории сада развернулся маркет, где можно было приобрести товары благотворительных организаций: игрушки и украшения ручной работы, наборы для семейного творчества, объекты искусства, предметы быта, магниты, сумки-шопперы, одежду и многое другое, всего свыше 1 500 наименований. Кроме того, на сцене сада оба дня проходили лекции, паблик-токи и творческие выступления от благотворительных фондов. Темами выступлений стали экология, работа в НКО, новые технологии для досуга и секреты семейного благополучия.

"На мастер-классах как взрослые, так и маленькие гости ярмарки создавали рисунки из песка в бутылках, плели браслеты и пледы для детей, собирали кукол из кусочков ткани и ниток, изучали тонкости создания стрит-арт мозаики, плели корзины и делали свечи. Большой популярностью у гостей Ярмарки пользовались интерактивные зоны: благотворительный квест, в котором нужно было найти ответы на вопросы о благотворительности на территории парка; беспроигрышная лотерея с подарками за пожертвования, "Дерево добра" с позитивными пожеланиями", - добавили в пресс-службе.