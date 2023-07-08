Синоптик Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве на будущей неделе

На грядущей неделе погода в столичном регионе резко изменится. Таким прогнозом в субботу, 8 июля, поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, столбики термометров опустятся до значений плюс 18-20 градусов, что будет соответствовать температуре начала июня. Такое существенное понижение температуры связано с тем, что облака будут препятствовать проникновению солнечных лучей, а циркуляция воздуха будет благоприятна для поступления свежего северного ветра.

В течение всей недели в Москве и Подмосковье также стоит ожидать кратковременных дождей, при этом опасаться ливней не стоит, передает слова Вильфанда портал НСН.