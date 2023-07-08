Совместный проект «Музыки в метро» и «Московского паркинга» заработал снова

В Москве возобновили совместный проект «Музыки в метро» и «Московского паркинга», теперь насладиться живым исполнением различных композиций можно будет на парковках. Об этом в субботу, 8 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В прошлом году проект заработал в первый раз, а сегодня было принято решение немного расширить его масштабы. Теперь жители столицы смогут услышать выступления артистов на двух парковках: № 9009 у входа в парк искусств «Музеон», № 9015 на улице Новый Арбат, 11–21 (участок 2).

Музыканты будут радовать москвичей по субботам и воскресеньям с 16 до 22 часов до конца сентября, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

На международном автовокзале «Северные ворота» появилась новая площадка проекта «Музыка в метро». В помещении поставили фортепиано, расписанное в стиле Московского транспорта.