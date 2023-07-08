Инсталляции со словом «семья» разместили на станциях столичного метро

В честь всероссийского Дня семьи, любви и верности на шести станциях столичного метрополитена разместили особенные инсталляции — «сеМья» в форме сердца. Об этом в субботу, 8 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Семья… Как много смыслов в этом слове. А мы в нем разглядели главный символ метро — букву «М», — говорится в сообщении.

Увидеть необычную инсталляцию можно на входах следующих станций: «Трубная», «Пушкинская», «Третьяковская». Кроме того, украшением могут полюбоваться москвичи и у входов на станции «Китай-город», «Красные ворота», «Павелецкая», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В преддверии праздника пары из центров московского долголетия рассказали о том, как встретили друг друга и что им удалось понять за десятки лет совместной жизни.