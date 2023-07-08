Посвященная собакам-поводырям фотовыставка открылась на станции метро «Выставочная»

В городском метро открылась выставка «Не просто собака» о самых верных друзьях человека — собаках-проводниках. Об этом в субботу, 8 июля, заместитель мэра Москвы , глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

Эти верные животные каждый день помогают незрячим и слабовидящим людям передвигаться по городу, ездить в путешествия, ходить на работу. Так, на станции «Выставочная» дептранс разместил несколько десятков фотографий четвероногих друзей и помощников. Все снимки сделали на станциях Большой кольцевой линии.