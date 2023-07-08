Посвященная собакам-поводырям фотовыставка открылась на станции метро «Выставочная»
В городском метро открылась выставка «Не просто собака» о самых верных друзьях человека — собаках-проводниках. Об этом в субботу, 8 июля, заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Эти верные животные каждый день помогают незрячим и слабовидящим людям передвигаться по городу, ездить в путешествия, ходить на работу. Так, на станции «Выставочная» дептранс разместил несколько десятков фотографий четвероногих друзей и помощников. Все снимки сделали на станциях Большой кольцевой линии.
— С 2014 года мы содействуем Российской школе собак-проводников ВОС в подготовке животных для сопровождения слабовидящих пассажиров. За время существования проекта обучение под контролем сотрудников ЦОМП прошли 290 собак. Чтобы отметить нашу совместную работу, мы подготовили выставку фотографий четвероногих помощников во время поездок в метрополитене, — заявил Ликсутов.
Посетить экспозицию можно до 20 июля, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Выставка бездомных животных «Догоникота-фест» пройдет 8 и 9 июля в столичном экоцентре «Экошкола Кусково», сообщили в пресс-службе Мосприроды. Любой посетитель мероприятия может уйти домой с новым другом.