Стало известно, сколько старых поездов осталось в московском метро

Доля старого подвижного состава в московском метрополитене не превышает 30%, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на блог градоначальника.

Собянин отметил, что с 2010 года доля новых поездов в московском метро увеличилась с 12% до 71%, и назвал этот показатель лучшим среди метрополитенов США и Европы. В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщали агентству, что работы по замене старых поездов на новые планируется завершить после 2040 года.

Также Собянин рассказал об обновлении парка трамваев. Он отметил, что новые трамваи полностью заменят старые в 2025 году.

«...уже сегодня львиную долю вагонов составляют «Витязь Москва» — комфортные, низкопольные, оснащенные разъемами для зарядки гаджетов и системой Wi-Fi», — уточнил мэр.

В то же время, по его словам, 1,7 млн москвичей ездят на такси. Он назвал систему такси в столице «выгодной и доступной», уточнив, что время подачи машины составляет четыре минуты. Парк каршеринга насчитывает 31 тыс. авто, уточнил мэр.