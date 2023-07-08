Мороженое в форме электробусов бесплатно раздают в столице

Гости Дня московского транспорта в честь праздника угощают необычным мороженым — эскимобусом. Об этом в субботу, 8 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Эскимо в форме электробуса любой желающий может получить бесплатно на Чистопрудном бульваре, а также на Северном и Южном речном вокзалах.

— В день рождения принято угощать сладким. Поэтому приходите за вкусными и уникальными эскимобусами на Чистопрудный бульвар, а также на Северный и Южный речные вокзалы, говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В День московского транспорта, 8 июля, состоится традиционный парад ретротранспорта, в котором примут участие 14 исторических трамвайных вагонов. Мероприятие стартует в 11:00. Колонна проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар.