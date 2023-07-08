Московский метрополитен приглашает на посвященную собакам-проводникам выставку «Не просто собака»

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать доступность и комфорт городского транспорта для всех жителей. С 2014 года мы содействуем Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в обучении животных для сопровождения слабовидящих пассажиров. За время существования проекта обучение под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) прошли 290 собак. Чтобы отметить нашу совместную работу, мы подготовили выставку фотографий помощников во время поездок в метрополитене», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

Отмечается, что на станции метро «Выставочная» представили 30 снимков собак, сфотографированных на станциях Большой кольцевой линии. Собаки-проводники ежедневно помогают людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться по городу, ходить на работу, гулять и заниматься любимым делом. Посетители выставки с помощью QR-кода смогут перейти на сайт и прочитать 14 историй про собак-проводников и их хозяев. Там же можно узнать, как правильно себя вести с этими животными. Сайт адаптирован для незрячих и слабовидящих людей - они могут прослушать описание фотографий и истории хозяев про своих помощников. Посмотреть выставку можно до 20 июля. Во время подготовки животных инспекторы ЦОМП следят за всем процессом: сопровождают инструктора и пассажира с собакой, контролируют вход и выход в подвижном составе, на эскалаторе, а также проход через турникет и входную группу. После обучения инспекторы сопровождают незрячих и слабовидящих пассажиров с собаками-проводниками по заявкам.