В Москве пройдет ночной забег

В Москве вечером субботы, 8 июля, стартует траниционный массовый ночной забег. Участникам спортивного мероприятия предстоит пробежать 10 километров по ночному городу.

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Старт и финиш будут находиться в «Лужниках». Маршрут забега проложили по Фрунзенской и Лужнецкой набережным.

Забег запланировали начать в 22:30. Согласно плану спортивного мероприятия, в это время участники отправятся на старт. В 23:20 начнется награждение победителей и призеров забега, а завершится он в 0:25 воскресенья, 9 июля.

В 2022 году в мероприятии приняли участие 6420 человек, а до финиша добрались 6184 из них. Лучшее время преодоления дистанции среди мужчин зафиксировали на отметке 28 минут 55 секунд, а среди женщин — 33 минуты 6 секунд. Из участников забега 59 процентов были мужчинами, а 41 процент — женщинами, следует из инфографики агентства городских новостей «Москва».