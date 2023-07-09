Новый автобусный маршрут запустили в поселении Сосенское ТиНАО

В поселении Сосенское по просьбам жителей запустили новый автобусный маршрут №109. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вы просили - мы услышали. Запустили новый маршрут в поселении Сосенское. С 8 июля автобусы №109 начали ходить от жилого комплекса «Испанские кварталы» до станции метро «Филатов Луг» Сокольнической линии», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, ожидается, что маршрутом в будни будут пользоваться 4,5 тыс. пассажиров. Автобусы ходят с интервалом в 5 минут.