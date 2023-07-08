Собянин рассказал о работах по благоустройству парка «Яуза» в 2023 году

На северо-востоке столицы продолжается благоустройство парка «Яуза». В 2023 году работы ведутся на трех участках — в пойме реки Яузы вдоль Сухонской улицы и вдоль Олонецкого проезда, а также в парке «Ростокинский акведук». Об этом в субботу, 8 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Согласно планам, в текущем году работы по благоустройству будут выполнены на 80 процентов. Сейчас специалисты завершают устройство эконастила вдоль Яузы, длина которого составляет более 1,6 километра. Также они заканчивают монтаж перил и специальных террасных досок на экотропах. Три моста были полностью реконструированы, еще два находятся в работе.

— Создаем новые и обновляем детские и спортивные площадки. Некоторые отремонтируем полностью. На отдельных заменим покрытие или элементы оборудования, где-то установим современные комплексы, — рассказал Сергей Собянин.

На участке вдоль Северодвинской улицы уже начал работу дерт-парк — трасса для катания на BMX и горных велосипедах, где спортсмены выполняют различные трюки.

Парк «Яуза» является уникальным экологическим объектом и крупнейшим проектом города. Его реализуют с 2016 года, напомнил Сергей Собянин в Telegram-канале.