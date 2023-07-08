Тематический эфир в честь Дня Московского транспорта запустят в вагонах метро

Жителям столицы предложили посмотреть специальный тематический эфир в честь Дня Московского транспорта в вагонах метро и салонах автобусов, трамваев и электробусов. О необычной возможности рассказали в субботу, 8 июля, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Спецэфир будут транслировать до 11 июля на более чем 22,7 тысячи экранах в вагонах метро. Кроме того, тематические видеоролики будут показываться на экранах в переходах между станциями метро и на более 11,5 тысячи экранах в наземном городском транспорте.

Таким образом будут транслироваться сюжеты, касающиеся работы регулярного речного транспорта, метро, а также об этапах развития и достижениях столичного дептранса, передает Telegram-канал ведомства.