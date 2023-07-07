Коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы

В связи с неблагоприятными погодными условиями все коммунальные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Гроза, дождь, град, ветер до 20 м/с - то, что нас ожидает, по сообщениям МЧС, до 12:00 8 июля. В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы», - написал Андрей Воробьев.