Коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы
В связи с неблагоприятными погодными условиями все коммунальные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Гроза, дождь, град, ветер до 20 м/с - то, что нас ожидает, по сообщениям МЧС, до 12:00 8 июля. В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы», - написал Андрей Воробьев.
Он также призвал жителей быть осторожными, беречь себя и детей.