Музыкальный фестиваль «Главные детские песни» стартовал в Музее Победы

Концерт-открытие ежегодного музыкального фестиваля «Главные детские песни» состоялся 7 июля на главной сцене филиала Музея Победы — музея «Г.О.Р.А.». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© пресс-служба Музея Победы

— В этом году фестиваль пройдет в Музее Победы на базе детского городского клуба «Лето Побед». Всего в фестивале, который продолжится до конца лета, примут участие более 200 талантливых ребят. Это победители творческого отбора, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что более 500 талантливых детей в возрасте от 7 до 14 лет из российских регионов и Белоруссии презентовали свои номера. Лучшие исполнители получили возможность записать настоящий студийный альбом.

В рамках фестиваля дети покажут свои творческие навыки. Кроме того, участники мероприятия попробуют себя в хореографии, музыке, театральном искусстве, примерят на себя роль ведущего мероприятий.