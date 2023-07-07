Почти 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ночь на субботу

Около 20 процентов месячной нормы осадков или до 14 миллиметров может выпасть в некоторых районах столицы за ночь. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

— По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы за ночь может выпасть до 14 миллиметров осадков. Это почти 20 процентов от месячной нормы. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП «Мосводосток», — сказано в сообщении.

Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы.

Также 7 и 8 июля возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

— Будьте предельно внимательны на улице в непогоду, — говорится в сообщении.

Из-за грозы и ливней в Москве до полудня субботы, 8 июля, продлили «желтый» уровень погодной опасности.