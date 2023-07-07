Музей Победы поделился опытом с музейщиками из российских регионов

В Академии Музея Победы 7 июля завершился курс повышения квалификации «Современные тенденции развития музея как ресурса воспитания». Занятия для глав военно-исторических и историко-краеведческих музеев нашей страны проходили на площадке музея на Поклонной горе на протяжении трех дней. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© пресс-служба Музея Победы

— Музей Победы сегодня является ключевой дискуссионной площадкой для обсуждения важнейших тем в области военно-патриотического воспитания и музейной педагогики, которая предоставляет всем нам очень широкий спектр возможностей, — заявила директор академии Екатерина Патрина.

По ее словам, основная миссия данного курса заключается в развитии отечественных музеев, являющихся одной из основных составляющих «воспитательного пространства».

Получить актуальные теоретические знания, необходимые для создания современных экспозиций, а также усовершенствовать научные знания в вопросах исторической правды собрались представители музеев Дагестана, Марий Эл, Саратовской, Иркутской, Белгородской, Архангельской, Кемеровской областей и других российских регионов.