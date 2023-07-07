Названы самые необычные локации для регистрации брака в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге назвал самой необычной регистрацию брака в вагоне поезда на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) во время движения состава. Он напомнил, что выездную регистрацию можно организовать более, чем в 30 локациях по всему городу: от старинных усадеб до небоскребов делового центра «Москва-Сити».