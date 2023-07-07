В Параде ретротранспорта примет участие конка с лошадьми
Парад ретротранспорта пройдет в Москве 8 июля. В этом году в колонне примет участие настоящая конка с лошадьми. Старт исторических трамваев будет в 11:00 от метро «Новокузнецкая», а конка присоединится к Параду приблизительно в 11:20 у Покровских ворот.
Конка торжественно пройдет от Покровских ворот до Чистопрудному бульвару. Вагон, который примет участие в Параде сделали в 1884 году. Интерьер полностью соответствует оригинальному. Вагон сегодня является экспонатом Музея Транспорта Москвы. В конце 2024 года его можно будет увидеть в постоянной экспозиции музея на Новорязанской улице, 27.
Отметим, что впервые конный трамвай появился в Москве в 151 году. . Как правило, конка запрягалась четырьмя лошадьми, а на подъемах к ним добавлялась еще пара. Вагон мог перевозить 38 пассажиров и двигался со скоростью не более 8 км/ч.. Конные трамваи заменили на электрические в 1911 году.