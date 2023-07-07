В Параде ретротранспорта примет участие конка с лошадьми

Парад ретротранспорта пройдет в Москве 8 июля. В этом году в колонне примет участие настоящая конка с лошадьми. Старт исторических трамваев будет в 11:00 от метро «Новокузнецкая», а конка присоединится к Параду приблизительно в 11:20 у Покровских ворот.

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Конка торжественно пройдет от Покровских ворот до Чистопрудному бульвару. Вагон, который примет участие в Параде сделали в 1884 году. Интерьер полностью соответствует оригинальному. Вагон сегодня является экспонатом Музея Транспорта Москвы. В конце 2024 года его можно будет увидеть в постоянной экспозиции музея на Новорязанской улице, 27.