В районе Южное Медведково ввели в эксплуатацию дом по программе реновации

На улице Молодцова в районе Южное Медведково ввели в эксплуатацию новый жилой дом по программе реновации на 168 квартир. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Здание рассчитано на 168 квартир. Четыре из них предусмотрены для маломобильных жильцов: там расширили коридоры и дверные проемы, а также установили специальную сантехнику.

Рядом с домом благоустроили территорию: высадили кустарники и деревья, разбили цветники и газоны. Также горожанам будут доступны детская и спортивная площадки, зона отдыха.

— Всего на территории Северо-Восточного административного округа строится и проектируется 70 жилых домов — в них расположено около 16 тысяч квартир. В процессе строительства — 26 домов, в проектировании — 44 дома, — приводит слова Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.