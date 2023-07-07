Движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы закроют на день

Движение на ряде улиц в центре Москвы закроют в субботу, 8 июля, в связи с проведением парада ретротранспорта. Об этом предупреждает пресс-служба столичного Дептранса.

С 08:00 до 18:00 движение транспорта будет запрещено на участках Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудном бульваре, Большом Устьинском мосту, Яузском и Покровском бульварах.

Кроме того, с 00:01 пятницы, 7 июля, и до окончания мероприятия парковка будет недоступна на участках Чистопрудного бульвара (от улицы Покровки до Мясницкой) и Белгородского проезда (от Покровки до Чистопрудного бульвара).