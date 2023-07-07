Москвичей пригласили на благотворительную ярмарку «Город неравнодушных»

Москвичей 8 и 9 июля пригласили посетить благотворительную ярмарку «Город неравнодушных» в Саду имени Баумана и поддержать благотворительные организации столицы. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности и посвящено добрым делам.

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На благотворительной площадке некоммерческие организации (НКО) города представят товары, сделанные их подопечными, в частности наборы для семейного творчества, игрушки и украшения ручной работы, а также многое другое. Все собранные средства будут направлены на благотворительность.

Кроме того, здесь будут представлены и другие активности. Все желающие смогут посетить лекторий, зону мастер-классов, площадку для пристраивания животных, а также фотозоны. Все локации будут работать 8 и 9 июля с 11:00 до 20:00.