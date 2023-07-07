Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июле

Самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июле назвала «Москва 24» со ссылкой на рейтинг платформы «Работа.ру». На первом месте оказалась должность универсального врача-стоматолога, которому готовы ежемесячно платить от 350 тысяч рублей.

На втором месте оказалась вакансия руководителя салона дверей с зарплатой от 250 тысяч рублей. От кандидата требуется релевантный опыт работы от трех лет, умение взаимодействовать с дизайнерами и архитекторами, а также знания технической части производства. Будущему специалисту предстоит управлять салоном, подбирать и обучать персонал, привлекать новых партнеров.

Зарплату от 170 тысяч рублей может получат кандидат, который успешно пройдет собеседование на должность руководителя направления по обучению сотрудников андеррайтинга. Работнику предстоит организовывать разработку программ, учебных планов, процедур тестирования.

А ведущему инженеру по генеральному плану готовы платить от 157 500 рублей. В его обязанности входит разработка проектной документации, выполнение чертежей для ЖК и строгое выполнение поставленных задач.

Персональный водитель-охранник в Москве может зарабатывать 130 тысяч рублей в месяц. Он должен обеспечивать комфортное и безопасное сопровождение работодателя и членов его семьи, подавать машину к назначенному времени, планировать маршрут и выполнять различные поручения. От кандидата требуется наличие удостоверения охранника 6-го разряда и аналогичный опыт работы не менее трех лет.