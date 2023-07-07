В Московском зоопарке сообщили о наличии всего необходимого для комфорта животных в жару

"Обитатели Московского зоопарка очень разные. Некоторые из них хорошо приспособлены к высоким температурам - они легко справляются с московской жарой. Жираф, сурикаты, медоеды чувствуют себя прекрасно. Верблюды, овцебыки, волки и многие другие уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Кроме того, вольеры всех наших подопечных сконструированы так, что в них всегда есть прохладное место", - заверили в пресс-службе.