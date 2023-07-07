Уток пересчитают на прудах в Битцевском лесу. Об этом сообщается на сайте Мосприроды.

Поучаствовать в акциях по учету водоплавающих могут все желающие. Перепись утиного населения продлится до конца лета. Считать уток начнут 10 июля на прудах в Битцевском лесу со стороны Балаклавского проспекта. Начало запланировано на 14:30.

Следующая встреча пройдет 7 августа в 11:30 на территории Малого Новоясеневского (Мраморного) пруда. Сбор запланирован у здания дирекции «Битцевского леса» по адресу: Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2.