Нежданных посетителей в своем вольере манул Тимофей из Московского зоопарка ждет только с угощениями. Кадрами с настороженным, наблюдающим за действиями кипера животным поделились в пятницу, 7 июля, сотрудники столичного зоосада.

На видео можно понаблюдать за Тимофеем, который пристально смотрит на пожаловавшего гостя. Изредка он отводит взгляд, но только лишь для того, чтобы оценить окружающую обстановку. Затем Тимоша изящно забирается выше, подальше от любопытных наблюдателей, и медленно подтягивает лапки вверх.

— Этот характерный взгляд Тимоши на Дениса: кто ты? Зачем идешь на мою территорию? Что ты мне дашь, — прокомментировали ролик с всеобщим любимцем в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Иногда Тимофей пытается скрыться от внимания посетителей Московского зоопарка в листве. Кадры с замаскировавшимся животным показали сотрудники зоосада.

Манул недавно отпраздновал трехлетие. Он подготовился к летнему периоду и стал стройнее.