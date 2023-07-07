Участок метро между станциями «Марьина Роща» и «Чкаловская» будет закрыт 22–23 июля

В связи с проведением запланированных ремонтных работ движение поездов между станциями «Марьина Роща» и «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии метро будет приостановлено с 22 по 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Там также отметили, что на станциях «Трубная», «Чкаловская» и «Сретенский бульвар» специалисты расчистят и покрасят потолки и своды, а также отшлифуют мрамор и уберут кабельные линии за стены.

Поскольку движения поездов на участке между станциями «Марьина Роща» и «Чкаловская» временно не будет, они станут конечными. Столичный дептранс призвал горожан в эти выходные пользоваться наземным транспортом, либо другими ветками подземки, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В ведомстве также добавили, что с 8 по 28 июля будут закрыты входы и выходы на станциях «Сретенский бульвар» и «Трубная» — на них можно будет пересесть со станций «Тургеневская» и «Цветной бульвар». При этом сами станции продолжат работать штатно.