Во Внуково из багажа сбежал кот

Нам кота потеряли из транспортировочной клетки 4 числа в 20.50-21.50 в багажном отделении терминала А. Нам с дочерью (2 года) пришлось улететь. Муж всю ночь был аэропорту, но бесполезно. Говорят, что слышали в грузовом (или багажном) отделении, но бесполезно. Буду очень благодарна если кто-то как-то сможет связать с людьми работающими примерно в этих отделениях аэропорта. Я боюсь, что нашего кота ищут поверхностно, для галочки! — пишет владелица животного Юлия.