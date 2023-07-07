В ЮАО построят очистные сооружения и водосточную сеть
На юге Москвы возведут комплекс очистных сооружений и проложат водосточную сеть протяженностью около 900 метров.
Работы проводят в рамках планового обновления инженерной инфраструктуры города, рассказала Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.
«Это должно положительно сказаться как на жизни горожан, так и на функционировании промышленных предприятий, расположенных в различных районах Москвы», — подчеркнула Анастасия Пятова.
Объекты разместят на территории между Новоцарицынским шоссе и железнодорожными путями Курского направления Московской железной дороги.