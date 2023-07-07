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В ЮАО построят очистные сооружения и водосточную сеть

На юге Москвы возведут комплекс очистных сооружений и проложат водосточную сеть протяженностью около 900 метров.

В ЮАО построят очистные сооружения и водосточную сеть
©  © Е. Самарин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Работы проводят в рамках планового обновления инженерной инфраструктуры города, рассказала Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

«Это должно положительно сказаться как на жизни горожан, так и на функционировании промышленных предприятий, расположенных в различных районах Москвы», — подчеркнула Анастасия Пятова.

Объекты разместят на территории между Новоцарицынским шоссе и железнодорожными путями Курского направления Московской железной дороги.