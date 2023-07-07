Атлантический циклон оттеснил отрог азорского антициклона, который принес тропическую жару в центр и Черноземье. Поэтому сегодня в течение дня облачные поля циклона накроют весь северо-запад страны, а также центральные области, предупреждают синоптики центра погоды "Фобос".

Из-за того, что раскаленные воздушные массы будут сталкиваться с холодными, активно начнет протекать процесс конвекции. А это значит, что начнутся ливни с грозами. Возможны шквалистые усиления ветра и град. В Черноземье и на юге Центральной России, по прогнозам, градины будут вполне внушительными - до 5 сантиметров.

Льдинки будут примешиваться к осадкам и в Москве. Ливни начнутся сегодня и продолжатся в субботу. Они остудят зной, температура приблизится к комфортным плюс 25 градусам. В течение следующей недели, по прогнозам Гидрометцентра, кратковременные дожди ожидаются каждый день. В столице будет комфортная погода с температурой от 22 до 24 градусов.