Движение транспорта в центре Москвы будет временно закрыто 8 июля

В связи с проведением парада ретротранспорта 8 июля в центре Москвы будет временно ограничено движение транспорта. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Так, с 08:00 до 18:00 движение будет закрыто на участках: Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов; Чистопрудного бульвара; Большого Устьинского моста, а также Яузского и Покровского бульваров.

Кроме того, 7 июля с 00:01 и до окончания мероприятия недоступна парковка на участках Чистопрудного бульвара (от улицы Покровки до Мясницкой) и Белгородского проезда (от Покровки до Чистопрудного бульвара), передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В День московского транспорта, 8 июля, состоится традиционный парад ретротранспорта, в котором примут участие 14 исторических трамвайных вагонов. Мероприятие стартует в 11:00. Колонна проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар.