Дожди с грозами начнутся в центре Москвы в ближайшие два часа

В центре столицы уже в ближайшее время начнутся дожди с грозами. Непогода придет в период с 11:00 до 12:00. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, первая зона локальных гроз и дождей «потеряла силы» и прошла мимо Москвы с юго-восточной стороны. Но другая зона оказалась более напористой.

— Вторая, более активная, в данный момент пересекает южную границу Московской области и держит курс на Москву, — написал Леус в Telegram-канале.

МЧС предупредило москвичей, что в столице до конца суток 7 июля пройдут дожди (местами сильные), грозы, ливни и град.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в выходные столицу ждут дожди и шквальный ветер. Атмосферное давление в выходные тоже будет падать в столичном регионе, предупредил синоптик. Оно будет на уровне 738–740 миллиметров ртутного столба.