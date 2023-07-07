Москвичам пообещали похолодание на выходных
Сегодня будет последний жаркий день на этой неделе в Москве, на выходных жителей и гостей столицы ждут дожди и похолодание. Об этом рассказала ТАСС специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
По ее словам, сегодня в Москве воздух прогреется до 27-29 градусов, а в области – до 25-30. При этом взможны гроза и небольшой дождь.
«Сегодня последний день [духоты в Москве]. В пятницу еще душно, а завтра уже не будет. Будут какие-то кратковременные дожди, в воскресенье вероятность меньше, но и будет прохладнее», - пояснила синоптик.
Также сегодня в Москве ожидается ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Давление будет слабо падать и составит 747 мм ртутного столба, что около нормы, добавила Котилевская.
Ранее климатолог Владимир Клеменко отметил, что постепенно растет среднегодовая температура в Центральной России. А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что среднемесячная температура выше нормы в июле ожидается на половине территории России.