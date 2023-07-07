Станцию «Митьково» МЦД-3 планируют открыть в 2024 году
Ведется строительство станции «Митьково» третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3), ее планируют открыть в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.1
«Мы начали строительство «Митьково» - центральной станции на соединительной ветви будущего МЦД-3. Откроем ее в 2024 году. Она станет частью пересадочного узла: объединим МЦД-3, «Сокольники» Большой кольцевой и Сокольнической линий метро и наземный городской транспорт. Построим ее недалеко от ул. Русаковская. Станция улучшит транспортную доступность для жителей Сокольников и Красносельского района, где проживает более 100 тыс. человек. Но главное - «Митьково» создаст новые маршруты для пассажиров третьего диаметра», - говорится в сообщении.
Как уточняется, станцию оборудуют лифтами и эскалаторами, поставят кассы и турникеты. В Дептрансе добавили, что уже строятся платформы и наземный вестибюль. Он расположится под мостом с железнодорожными путями, где будут останавливаться поезда. Отмечается, что строительство будет продолжено и после запуска диаметра в августе 2023 года. Пока поезда будут проезжать по этому участку без остановки.
«Развитие рельсового каркаса продолжится и после запуска новых диаметров в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме «Митьково» работы продолжаются на «Петровско-Разумовской», «Лианозово», «Железнодорожной» и других станциях, которые сделают наземное метро доступнее для тысяч жителей Москвы и Московской области», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.