В Москве открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»

В Москве стартовал гастрономический фестиваль «Вкусы России», который продлится до 16 июля. Ежедневно будет работать 26 площадок в различных районах столицы. Посетителей ждут блюда и товары из десятков регионов страны, мастер-классы художников, ремесленников и профессиональных шеф-поваров. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Свою продукцию на фестивале представили фермеры и производители более чем из 70 регионов. Помимо этого, на площадках запланирована большая культурная программа с концертами, театральными представлениями и творческими занятиями. Детей и взрослых научат народным техникам художественной росписи и мозаики, гончарному делу, резьбе по дереву и многому другому», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина .

В первые дни фестиваля всех желающих приглашают посетить гончарную мастерскую на улице Адмирала Руднева в Южном Бутове. На Ключевой улице в Братееве будет работать мастерская деревянных игрушек. А на улице Хачатуряна в Отрадном расскажут о разных видах традиционной росписи. Преподаватели расскажут о технике плетения рядом с метро «Некрасовка», а узнать больше о ювелирных промыслах можно в Районе Косино-Ухтомский.