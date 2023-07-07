На востоке Москвы провели реабилитацию прудов Лефортовского парка

"Главной задачей проекта было улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка, - отметил Петр Бирюков. - Полностью очистили водоемы от илового осадка и мусора, на нескольких прудах толщина слоя ила достигала 1,3 метра, что в теплое время года приводило к активному цветению и зарастанию водорослями".

Работы по очистке водоемов выполнялись с применением двух технологий. Так, на прудах с малой площадью акватории производилось полное осушение, иловый осадок извлекался с помощью экскаватора. Большие водоемы оставляли с пониженным уровнем воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров.