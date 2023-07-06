За 10 лет в Москве создана новая транспортная реальность — Собянин

За последние 10 лет в столице создана новая транспортная реальность. Об этом рассказал Сергей Собянин на концерте, посвященном Дню московского транспорта.

«Изменили дорожную сеть, построили огромное количество развязок, эстакад, тоннелей, реконструировали железнодорожную систему, построили десятки новых станций метрополитена, кольцевую дорогу. Все это объединили вместе, создали новую транспортную реальность. И вся эксплуатация, надежное исполнение, трафик, качество, точность легли на ваши плечи, и вы достойно с этим справляетесь», — подчеркнул он.

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Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов транспортного комплекса столицы с наступающим профессиональным праздником и вручил им благодарности Мэра Москвы.

Мировая общественность высоко оценила проделанную работу. Если в 2010 году московская транспортная система была на 20-м месте в мире, то сегодня — на третьем. Но главный показатель для столицы — мнение жителей.

«Миллионы пассажиров, москвичей изменили в лучшую сторону мнение о московском транспорте. Москвичи любят московский транспорт и благодарны вам за вашу работу, профессионализм, ответственность и надежность», — добавил Сергей Собянин.

Именно жители помогли придумать названия всем крупным транспортным проектам последних лет. Среди них Московское центральное кольцо, Московский скоростной диаметр, по которому проезжает ежедневно 300 тысяч автомобилей, и, конечно, Большая кольцевая линия метро (БКЛ).

«Теперь БКЛ — это бренд, который дорогого стоит, — подчеркнул Сергей Собянин. — Трамваи Москвы — это тоже новый бренд, один из самых лучших в мире, самых красивых. Многие ездят даже не потому, что нужно куда-то ехать. Просто проехать по Москве».

По Москве-реке запустили круглогодичный речной маршрут, на который вышли восемь электросудов, названных в честь столичных рек. Запуск электросудов — уникальный проект не только для Москвы и России в целом, но и в мировой практике. Это первый в мире современный водный транспорт полностью на электрическом ходу, который будет передвигаться по реке круглый год.

Троллейбусы со столичных улиц вытеснили более комфортные и маневренные электробусы. Новые машины могут проезжать без зарядки около 80 километров. Не забывают про обновление транспортного состава и в метро: там курсируют поезда «Москва-2020».

«Каждый год на линии прибывает все больше и больше этих прекрасных, чудесных поездов, которые мы с вами, с машиностроителями, создали, запустили, и москвичи с удовольствием пользуются этим прекрасным транспортом», — заключил Мэр Москвы.

С профессиональным праздником работников московского транспорта также поздравил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Основная часть проектов московского транспорта проходила лично через Мэра Москвы. Это дало возможность нам много что реализовать. Но и что еще важно лично для меня, что еще есть огромное количество вещей, которые мы должны сделать в ближайшем будущем», — отметил Максим Ликсутов.