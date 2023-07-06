Москвичей предупредили об опасном «острове тепла» ближайшей ночью

Ближайшей ночью москвичи рискуют столкнуться с опасным погодным явлением — «островом тепла». Об этом в четверг, 6 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Очень заметное изменение условий погоды прогнозируется уже ночью. Увеличится облачность, температура будет очень высокая, до плюс 22 градусов в центре города. В мегаполисе это очень опасно, — рассказал он.

По словам Вильфанда, «остров тепла» образуется, когда при плотной застройке стены высотных домов активно отдают накопленное за день тепло. Учитывая, что днем в некоторых районах столицы температура достигала 30 градусов, перенести ночное явление будет тяжело, особенно если в квартире нет кондиционера, передает слова синоптика агентство городских новостей «Москва».

Синоптики сообщили, что 6 июля стал самым жарким днем в столице с самого начала года.