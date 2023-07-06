Парад поездов в честь Дня Московского транспорта пройдет на БКЛ

В честь Дня Московского транспорта 8 июля на Большой кольцевой линии метро пройдет парад поездов. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— На параде поездов метро можно проследить почти всю эволюцию подвижного состава: от самых первых до самых современных вагонов. Поезда можно не только рассмотреть снаружи, но и проехаться в каждом из них, — рассказал он.

По словам Ликсутова, на параде можно будет увидеть восемь составов разных серий — они будут ходить 8 и 9 июля до 20:00 против часовой стрелки. Самые интересные составы: ретропоезд «Сокольники», Еж3, модель 81-717.6, «Ока» и «Москва-2020», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В День московского транспорта, 8 июля, состоится традиционный парад ретротранспорта, в котором примут участие 14 исторических трамвайных вагонов. Мероприятие стартует в 11:00. Колонна проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар.