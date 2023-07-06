Парад поездов на БКЛ в честь Дня Московского транспорта пройдет 8 июля

Парад поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) в честь Дня Московского транспорта пройдет в эту субботу, 8 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса. Отмечается, что гости увидят восемь составов разной серии, они будут курсировать 8 и 9 июля до 20:00 против часовой стрелки. Среди них ретропоезд "Сокольники", Еж3, модель 81-717.6, "Ока" и "Москва-2020". Расписание будет опубликовано позже. Участники парада смогут проследить практически всю эволюцию подвижного состава, сказал заммэра столицы Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что поезда можно будет не только рассмотреть снаружи, но и проехаться в них. "Приглашаю всех москвичей и гостей столицы принять участие в параде и разделить с нами День Московского транспорта. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы организуем и проводим для вас познавательные и интересные мероприятия", – заключил он. В пресс-службе добавили, что парад на БКЛ пройдет второй раз за год и второй раз в истории. Также в честь праздника колонна ретротранспорта пройдет от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара 8 июля. Отмечается, что с 12:00 по 18:00 на Чистопрудном бульваре будет работать выставка ретротранспорта. Помимо этого, фестиваль "Ретрорейс" пройдет на Воробьевых горах 9 июля. Участники познакомятся с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970–80-х годов.