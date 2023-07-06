Вильфанд предупредил москвичей об опасном «острове тепла» ближайшей ночью
Ближайшей ночью в Москве прогнозируется опасное явление - «остров тепла», при котором стены высотных домов будут отдавать накопленное за день тепло. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Очень заметное изменение условий погоды прогнозируется уже ночью. Увеличится облачность, температура будет очень высокая, до плюс 22 градусов в центре города. В мегаполисе это очень опасно. Такое явление в метеорологии называется термином «остров тепла», когда при плотной застройке стены высотных домов активно отдают накопленное за день тепло. И из-за такой высокой температуры ночью, при отсутствии кондиционера, человеческий организм не успевает отдохнуть от той жары, что была днем», - сказал Вильфанд.
Он напомнил, что днем в отдельных районах Москвы столбики термометров превысили 30-градусную отметку.
По словам синоптика, ночью в столице также ожидаются ливни, в отдельных районах - гроза и усиление ветра до 15-20 м/с.