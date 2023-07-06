Вильфанд предупредил москвичей об опасном «острове тепла» ближайшей ночью

Ближайшей ночью в Москве прогнозируется опасное явление - «остров тепла», при котором стены высотных домов будут отдавать накопленное за день тепло. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

«Очень заметное изменение условий погоды прогнозируется уже ночью. Увеличится облачность, температура будет очень высокая, до плюс 22 градусов в центре города. В мегаполисе это очень опасно. Такое явление в метеорологии называется термином «остров тепла», когда при плотной застройке стены высотных домов активно отдают накопленное за день тепло. И из-за такой высокой температуры ночью, при отсутствии кондиционера, человеческий организм не успевает отдохнуть от той жары, что была днем», - сказал Вильфанд.