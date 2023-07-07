Музей Победы проведет концертную программу в честь Дня семьи, любви и верности

Столичный Музей Победы подготовил большую концертную программу в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 7 июля, сообщили в пресс-службе музея.

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Музыкальные программы начнутся в 11:00. Около мемориального комплекса на Поклонной горе, на Аллее ветеранов, выступят участники проектов «Голос. Дети», «Главные детские песни», а также известные эстрадные певцы и исполнители народного жанра.

На концертной площадке «Фронтовая агитбригада» около здания самого музея посетителям представят музыкально-литературные композиции в рамках акции «Ромашка Победы. Семейные истории войны».

Концертной площадкой станет колоннада главного здания Музея Победы. Для гостей выступит ансамбль эстрадной музыки «Южная гавань», а также состоится фортепианный концерт «Музыка жизни».

Кроме того, в парке будут работать более 30 площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Также все желающие смогут отправиться на бесплатные автобусные или пешие экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.

Выставку Музея Победы «Закат цитадели» в июле–августе покажут в представительствах Россотрудничества почти в 20 зарубежных странах. Экспозицию представят в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Турции и других странах.